Yine aynı terane: 'Kemalist vesayet artıkları, FETÖ hücreleriyle iş tutuyor'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Engin Ardıç'ın Mustafa Kemal'i hedef alan yazısına ve Diyanet Başkanı'nın 10 Kasım öncesi Mustafa Kemal'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu'na ziyarette bulunmasına gösterilen tepkilere ilişkin, 'Kemalist vesayet artıklarının bu hastalıklı yapının üzerinden yürüyerek ve uyuyan FETÖ hücreleri ile güçlerini birleştirmeyi düşündüklerini sezinliyorum' dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Sabah yazarı Engin Ardıç'ın 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef almasına ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım öncesi Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu'na ziyarette bulunmasına destek verirken, bu iki ismi hedef alanları Cemaat'le iş tutmakla suçladı.

"Kemalist vesayetçiler uyuyan FETÖ hücreleriyle mi iş tutuyorlar?" diyen Uğur, 10 Kasım törenlerini hedef alarak, "Millî eğitim bakanları ne yazık ki ellerine yüzlerine bulaştırdılar ve müfredattaki Atatürk bahsini putlaştırmadan uzak gerçekçi zeminde ele alan kitaplar üretilemedi ya da bulunup okutulamadı. Böylece Atatürk adını işitince Kuzey Koreliler gibi salya sümük ağlamaya başlayan çocuklar ve yetişkin insanlar görmeye başladık. Şimdi Kemalist vesayet artıklarının bu hastalıklı yapının üzerinden yürüyerek ve uyuyan FETÖ hücreleri ile güçlerini birleştirmeyi düşündüklerini sezinliyorum. Dediğim gibi, boşa değil bu hareketler" ifadelerini kullandı.