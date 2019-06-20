Yine aynı savcı: Tecavüz soruşturmasına jet takipsizlik!

Veteriner kliniğinde yaşanan tecavüze ilişkin soruşturmada Prof. Dr. Hasan Bilgili'yi resen tahliye eden ve büyük tepki çeken savcı, Ankara'da bir öğrencinin maruz kaldığı cinsel istismara ilişkin soruşturmada da 'jet' takipsizlik kararı verdi.

Öğrenci değişim programı ile Ankara’da bir üniversitede eğitim gören 22 yaşındaki İspanyol öğrencinin iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada jet hızıyla takipsizlik kararı verildi.

İspanyol öğrenci A.G.R., 6 Mayıs’ta barda arkadaşlarıyla eğlendiğini, bir biranın çeyreğini içtikten sonra kendisini tuhaf hissettiğini, yan masalarında bulunan bir şahısla eve gittiğini ve tecavüze uğradığını anlatarak şikâyetçi olmuştu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Takipsizlik kararında şöyle denildi: “Tıbbi laboratuvar tetkik raporunda sperm hücresine rastlanmadığı, şikâyetçinin iddialarını doğrulayan delil elde edilmediği, şüphelilerin şikâyetçinin rızası ile cinsel ilişkide bulundukları anlaşıldığından kovuşturma yapmaya yer olmadığına karar verildi.”

İspanyol öğrenci soruşturmasında takipsizlik kararını veren savcı, veteriner kliniğinde tecavüz soruşturmasının şüphelisi Hasan Bilgili'yi de resen tahliye ettirmişti.