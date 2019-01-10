Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a bira yanıtı, Sözcü'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanını bira içmeye Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleriyle hedef alınan isimlerden olan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdoğan'a yanıt verdi.

"Birincisi içmeye zorlamadım, teklif var, ısrar yok. İkincisi, Hitler ağzına bira sürmezdi, demokrat mıydı? Üçüncüsü, bir bira trafikte bile suç değilken, Halk Arenası'nın bir bira yüzünden üç program kapatılması hangi promil hesabıyla yapıldı?" diyen Özdil, sosyal medyada kendisini hedef alan mesajlara gazetesi Sözcü'nün sessiz kaldığını belirten Özdil, şöyle devam etti:

Kendi gazetem Sözcü bunlarla alakalı tek kelime yazmadı. Tam sayfa medya köşesi olmasına rağmen çıt çıkarmadı. Dünyada hangi gazete, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından kendi yazarına 'faşistin dik alası' denilmesini haber yapmaz?

Hangi demokrat ülkede, hangi gazete kendi yazarına yönelik iktidar medyası saldırısına sessiz kalır? Kendi gazetemizi, yazarlarımızı, çalışanlarımızı savunmak için hayatımızı ortaya koyuyoruz, kendi gazetemiz bizim için lütfedip kılını bile kıpırdatmıyor… Çivi yazısı öğrenip kil tabletlere mi yazsam?