Yılmaz Özdil'den 2500 liralık kitap açıklaması

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı "Mustafa Kemal" kitabının özel baskısının 2500 liraya satılacak olması tepki çekerken, Özdil'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Kitabın kağıt ve kapak özelliklerinden, özel baskı sürecinden söz eden Özdil, "Fiyatını Kırmızı Kedi, matbaa veya ben belirlemiyoruz, fiyatını kullanılan malzemenin kalitesi belirliyor" dedi.

Özdil, tepkilere yanıtında, "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğalgaz faturası değil. Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Kedi hafta sonunda bir basın duyurusu yaptı, Mustafa Kemal kitabının 1881 adetlik koleksiyon serisinin fiyatını 2 bin 500 lira olarak açıkladı.

Anında… Haysiyet celladı yandaş koro ve ikinci cumhuriyetçiler tarafından planlı, organize şekilde linç kampanyası başlatıldı.

Atatürk'ü istismar ettiğimiz söyleniyor.

Atatürk üzerinden dolandırıcılık yaptığımızı söyleyen bile oldu.

Hakaret, küfür gırla.

Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil.

Doğalgaz faturası değil.

Ödemek zorunda değilsin.

Almaya mecbur değilsin.

Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket fiyatının yarısına bile alabilmen mümkün.

Prestij kitaplara bir kaç örnek vereyim.

Otomobil efsanesi Ferrari'nin kitabı var, 30 bin lira.

Moda ikonu Valentino'nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira.

Marilyn Monroe'yu anlatan kitap var, 6 bin lira.

Osmanlı padişahı Üçüncü Selim tarafından saray mimarlığına atanan Antoine Ignace Melling'in gravürlerinden oluşan kitap var, sıkı durun, 70 bin lira!

Piri Reis var, 2 bin 200 lira.

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2 bin 500 liraya kitap olur mu diyenlerin bunlardan haberi var mı?

Ya da şöyle sormak lazım…

Bize akıllarınca hakaret etmeye çalışanlar acaba kitap okuyor mu?