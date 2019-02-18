Yılmaz Erdoğan'a sert 'Netflix' tepkisi

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın sinemada gösterimdeyken Netflix'te de gösterilmesine büyük tepki geldi.

​Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB),Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nın sinemada gösterimdeyken Netflix'te de gösterilmesine tepki gösterdi.

Filmin bin 400 kopya ile sinema salonlarında gösterilip çok iyi hasılat elde ettiğine dikkat çekilen açıklamada, filmin Netflix'te gösterilmesine ilişkin, "Bu feci durum, sinema filmlerinin biletli seyircisiyle salonlarda buluşması geleneğini yerle bir edecek hileli bir kurnazlık, iyi niyetli sinema seyircisini aldatmadır. Aynı zamanda yeni sinema yasasıyla ulaşılacak hedeflere çelme takma gafletidir. Ticari görenekte asla kabul edilmeyecek, sinemamızın geleceğine, gelişimine, dağıtım sistemine, salon işletmeciliğine ve bütün film sektörüne ağır darbe vuracak, büyük yıkımlara yol açacak bu ayak oyununu şiddetle kınıyoruz" denildi.

Yılmaz Erdoğan'ın yapım şirketi BKM'den eleştiriler sonrası bir açıklama geldi.

"Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağının belirtildiği açıklamada, "BKM olarak, sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin; kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 1 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık. Sektörümüzde yaşanan krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz" ifadeleri kullanıldı.