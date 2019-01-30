Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar'dan Erdoğan'a: Böyle hız görmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sinema yapımcıları ile bir araya geldiği buluşmada sinema yasasını onaylarken, Yılmaz Erdoğan ve Şahan Gökbakar, Erdoğan'a teşekkür konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Saray'da sinema yapımcıları ile yaptığı görüşme sonrası sinema yasasını onayladı.

Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı gibi isimlerin katıldığı törende Erdoğan'a teşekkür konuşmaları yapıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yılmaz Erdoğan, sorunlarının çözümü noktasında daha önce böyle bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi. Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "sektörün sorunlarının çözümünde gösterdikleri hassasiyetleri ve kabulleri dolayısıyla teşekkür ettiğini" söyledi.

Senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız birlik sayesinde artık bizim aramızda ayrılık gayrılık olmaz" dedi.

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar ise millî sinema ve geleceği açısından çok önemli bir adım atıldığını belirtirken Erdoğan'ın yasayı onayını "tarihî bir imza" olarak niteledi.