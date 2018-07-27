Yılmaz Büyükerşen'in kararı belli oldu

CHP'nin önemli isimlerinden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kurultay talebine karşı çıktı.

Kurultayı kim kazanırsa kazansın partide çatlamaya neden olacağını belirten Büyükerşen, "Kurultayı kim kazanırsa kazansın, partide bir çatlama olur. Hem seçmen gözünde iyi olmaz, hem kaybeden taraf çalışmaz. Seçime bu kadar az kalmışken yapılacak kurultay stratejik değil ve zamansızdır. Kişiler değil parti açısından sonuç önemlidir. Biz partiyi düşünmeliyiz" dedi.

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Büyükerşen'in açıklamaları şöyle:

Ben CHP içinde sağduyunun sesi olarak gördüğüm Yılmaz Büyükerşen’in, yani “Yılmaz Hoca”nın tavrını merak ediyordum. Arayıp sordum: “Hocam siz nerede duruyorsunuz?”

Her zamanki sakinliği ile bir yanıt vermesini beklerken, çok üst perdeden girdi:

“Saçma, zamansız bir çıkış”.

Neden böyle düşündüğünü sorunca da çok teknik bir yanıt verdi:

“Kurultay yapmak dert değil. Değişim her zaman olur. Genel yönetim, politikalar, yöneticileri güvence altına alan yamalı bohça gibi tüzük değişir. Ancak yerel seçimler çok yakın ve biz öncesinde araziye inmeliyiz, adayları ilan etmeliyiz. Ağustos bayramdır, tatildir geçer gider. Eylül okul açılır, ekim halk tarlada sabanda. Geriye üç-beş ay kalır.”

“Peki Kurultay yapılmasının buna ne zararı olur? Değişim partiyi neden güçlendirmesin?” soruma Büyükerşen şu yanıtı verdi:

“Kurultayı kim kazanırsa kazansın, partide bir çatlama olur. Hem seçmen gözünde iyi olmaz, hem kaybeden taraf çalışmaz. Seçime bu kadar az kalmışken yapılacak kurultay stratejik değil ve zamansızdır. Kişiler değil parti açısından sonuç önemlidir. Biz partiyi düşünmeliyiz”.