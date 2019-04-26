Yıllık 351 milyon lira cirosu bulunan İSPARK sadece binde 3 kâr etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2018 yılı faaliyetler raporuna göre neredeyse hiçbir yatırım maliyeti bulunmayan İSPARK yalnızca binde 3 oranında kâr etti. İBB'nin metro yapımına ilişkin planları beklenenin oldukça gerisinde kalırken, yandaş vakıflara 350 milyon liranın gittiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait şirketler arasında yer alan İSPARK, 2018’de yalnızca binde 3 oranında kâr etti. İSPARK’ın 2018 yılı cirosu 351 milyon lira olarak gerçekleşirken, kârı ise sadece 1 milyon 77 bin lira oldu. İBB'nin metro yapımına ilişkin planları beklenenin oldukça gerisinde kalırken, yandaş vakıflara 350 milyon liranın gittiği belirtildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre neredeyse hiçbir yatırım maliyeti bulunmayan İSPARK'ın son 5 yılda 1 milyar 300 milyon liradan fazla ciro yaptığını belirten İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Peki son 5 yılda ne kadar kar etmiş? 15 milyon civarında. İSPARK'ın 2018 yılı cirosu 351 milyon lira, karı 1 milyon 77 bin lira. Yani kâr oranı binde 3. Bunun hepsine kâr deseniz ne olur demeseniz ne olur” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından İSPARK’a ait kabin içinde elinde para desteleriyle fotoğraf çektiren ve “tüyü bitmemiş yetimin hakkı var, paraları FETÖ’cülere ve CHP’lilere vermem” ifadeleriyle paylaşan Bekir Aslıtürk adlı personel gündem olmuştu.

Metro yatırımlarını da eleştiren Balyalı, İBB'nin 2019 yılına kadar 400 kilometre metro yapmayı planladığını ancak bugün itibari ile İstanbul'daki raylı sistemlerin toplam uzunluğunun 233,05 kilometre olduğunu kaydetti. Bu rakamın içinde metro dışında banliyö hatları, Marmaray, tramvay, teleferik ve funikülerin de bulunduğunu dile getiren Balyalı, İstanbul'da gerçekte metro uzunluğunun 95 kilometre olduğunu açıkladı.

AKP'nin “Her yere metro her yerde metro” sloganının karşılığı olarak İBB imkanlarıyla son 15 yılda üretilen toplam raylı sistem uzunluğunun sadece 111,35 kilometre olduğunu belirten Balyalı “Bunun karşılığı olarak da 2014-2019 döneminde yaklaşık 15 milyar lira para harcanmıştır ama istenilen sonuçlara hiçbir şekilde ulaşılamamıştır. Peki geçmiş dönemin İBB yönetimi neden metro hedeflerine ulaşamadı?” diye konuştu.

YANDAŞ VAKIFLARA 350 MİLYON LİRA GİTTİ

Balyalı son 2 yılda İBB'nin kendi malı olan yaklaşık 1 milyar lira bedelindeki arsa ve binalarını da yandaş vakıf ve derneklere tahsis ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Yapılan protokoller çerçevesinde yüzlerce milyon liralık bütçe bu yandaş vakıf ve derneklerin binalarının kiraları, bakım ve onarımları, tefrişat malzemeleri, gezileri, etkinlikleri ve benzeri giderleri için harcandı. Son 2 yılda bu yandaş vakıflar ve dernekler için harcanan para yaklaşık 350 milyon lira. Bu paranın tamamı İstanbul halkının vergilerinden oluşan bütçeden harcanmıştır.”