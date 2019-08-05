Yıldız öğrencileri millet bahçesine karşı Abbasağa'da buluştu

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ne yapılması planlanan millet bahçesine tepkiler devam ediyor. Dün Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda forumda bir araya geldi. Öğrenciler forumda, amaçlarının 5 Eylül'de yapılacak millet bahçesi ihalesini iptal etmek olduğunu açıkladılar.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ne yapılması planlanan millet bahçesine tepkiler devam ediyor.

Dün Beşiktaş Abbasağa Parkı'nda bir araya gelen Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri forumda amaçlarının 5 Eylül'de yapılacak millet bahçesi ihalesini engellemek olduğunu açıkladılar.

Gerçekleştirilen forumda, proje kapsamın gerçekleşecek peyzaj çalışmalarının yeşil alanların katline yol açacağı da dile getirildi.

REKTÖRLÜK ÖZGÜR DÜŞÜNCEYE SALDIRIYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün okulda siyaset yapılmaması açıklamasının da tartışıldığı forumda, bunun özgür düşünceye saldırı olduğu vurgulandı.

TKG: İHALE RANT MESELESİDİR

Forumda Türkiye Komünist Gençliği adına yapılan açıklama da ihalenin bir rant meselesi olduğu belirtildi. TKG açıklamasında, '' İhale AKP'nin çevresindeki sermaye gruplarını beslemek için onlara yeni pazarlar açıp yanında tutma meselesidir. Halk ile öğrencileri bir bütün haline getireceğiz yönündeki rektörlük açıklaması gerici örgütlenmelere ortam hazırlamak içindir. Kampüs çevresindeki gericiliğin okula nüfuz etmesi ve üniversite yaşantısını zedelemesi söz konusudur. Ama eğer asıl mesele halk ile öğrencileri birleştirmek, bilimi halka taşımak ise bunun yöntemi kesinlikle millet bahçesi yapılması değildir. Bu amaç için yapılması gereken halka bilimi bizzat taşımaktır. Çevrede yoğunluklu olan mülteci, uyuşturucuya batağına sürüklenmiş özellikle genç yaştaki bireylere kampüs içinde öğretim alanları açmaktır. İnsanlarla birebir temas kurup öğrenciler ve hatta akademisyenler tarafından onlara okuma yazma öğretmek, bilimsel eğitim vermek asıl bütünleştirici yoldu. Millet bahçesi projesi rant ve sermaye gruplarını beslemekten başka bir amaç gütmemektedir'' denildi.

''GÜÇ KAYBEDEN AKP'YE YARDIMA KOŞULUYOR'

Yapılmak istenen millet bahçesi ile ilgili soL'a konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Melih Can Gökmenoğlu şunları söyledi: ''Millet Bahçesi okulumuz için ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Dönemin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine yıldız kampüsünün taşınması, Rektör Bahri Şahin'in menzil tarikatıyla ilişkili bir tv programında boy göstermesi, Davutpaşa Kampüsü'ndeki konferans salonunun AKP ve Esenler Belediyesi'nin etkinlikleri için kullanılması ve şimdi de Millet Bahçesi... Tüm bunlar birbiriyle bağlantılı ve üniversitenin rektörlük eliyle gericiliğe ve sermayeye teslim edilmiş olduğu anlamına geliyor. Millet bahçesi için üniversitenin halka açılacağı bahanesi kullanılıyor, üniversiteye bir kamusal alan yapılacağı söyleniyor ama zaten kamuya ait olan bir üniversiteyi "halka açmak"... Millet Bahçesi neden gerekli? Çok açık, güç kaybeden bir AKP'ye yardıma koşuluyor.''