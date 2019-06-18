Yıldırım'ın programa geç kalma nedeni belli oldu...

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ortak yayına CHP'nin İstanbul İBB başkanı adayı Ekrem İmamoğlu rahatlamasın diye geç geldiği öne sürüldü.

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ortak yayına CHP'nin İstanbul İBB başkanı adayı Ekrem İmamoğlu rahatlamasın diye geç geldiği iddiası gündeme getirildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, iki gün önce gerçekleşen ortak yayına ilişkin bugünkü köşesinde "kulis" bilgileri aktardı.

Sarıkaya, "Yıldırım’ın ekibine programa neden geç geldiklerini sordum. İmamoğlu’nun yayın öncesi stresli olduğu bilgisini almışlar, Yıldırım ile yayın öncesi buluşup psikolojik olarak rahatlamasını istememişler" dedi.