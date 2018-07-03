Yıldırım'dan TRT'ye veda ziyareti: Bu itibar ve saygınlık kolay kazanılmıyor

Başbakan Binali Yıldırım, 'Rahmetli dedem haberleri dinlerken, bir başka radyodan bir haber duyduğu zaman 'Bir de TRT'ye bakalım' derdi. Teyit için doğru mu eğri mi, haberi oradan teyit ederdi. Bu itibar, bu saygınlık kolay kazanılmıyor' dedi.

Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu. Yıldırım, TRT Genel Müdürlüğüne gelişinde TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, kurumun yönetici ve çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Bazı kurum çalışanlarının çocuklarıyla yakından ilgilenen Yıldırım, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.

KARŞILAMA PERSONELE ZORUNLU

Bu arada Ankara TRT'de personelin, Binali Yıldırım'ı karşılama ve uğurlama seremonisine katılmaları zorunlu tutuldu. Mesaileri biten personelin servis araçlarının kalkmasına izin verilmedi.

'TRT HAKSIZ BAZI İTHAMLARA MARUZ KALDI'

Başbakan Yıldırım, TRT'nin önemine işaret ederek, "TRT cumhuriyetle neredeyse yaşıt, itibarlı, ülkemizin görsel medyasında hep öncü olmuş, toplumun vicdanı, Anadolu'nun sesi olarak çok güzel hizmetler yapmıştır" dedi.

TRT'nin bugün 14 televizyon kanalı, 14 radyo kanalı ve 41 dilde yayıncılık yaparak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğuna, vatandaşa güven veren güzide bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rahmetli dedem haberleri dinlerken, bir başka radyodan bir haber duyduğu zaman 'Bir de TRT'ye bakalım' derdi. Teyit için doğru mu eğri mi, haberi oradan teyit ederdi. Bu itibar, bu saygınlık kolay kazanılmıyor. Özellikle seçim süreçlerinde maalesef haksız bazı ithamlara maruz kaldı bu kuruluşumuz. Hiç hak etmediği bir şeye maruz kaldı ancak o günler artık geride kaldı."

YILDIRIM'DAN TRT MUHABİRİNE: SEN DE BENİM GİBİ İŞSİZ Mİ KALDIN?

Yıldırım, TRT muhabirinin, Başbakanlık muhabirlerinin kendisini iki yıllık yoğun mesaisinde yakından takip ettiğini dile getirmesi üzerine, "Artık sen de benim gibi işsiz mi kaldın?" diye karşılık verdi.