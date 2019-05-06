Yıldırım'dan 'Seçim iptal edilirse Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

31 Mart seçimlerinde AKP'nin İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, yeniden seçim olursa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aday gösterileceğine ilişkin bir soruya, 'Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam' yanıtını verdi.

31 Mart seçimlerini kaybeden AKP adayı Binali Yıldırım, yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Genel Başkan Yardımcınız 'Tekrar seçim olursa adaylar değişmez.' demişti." bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? sorusuna Yıldırım, "YSK'nin kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil" yanıtını verdi.

"Kulislerde dolaşan bilgiye göre yeniden seçim kararı verilirse adaylıktan çekileceğiniz, Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın Süleyman Soylu'yu bu konuda destekleyeceği konuşuluyor" yorumu üzerine ise Yıldırım, "Az önce söylediğim bu soru için de geçerli. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam" dedi.