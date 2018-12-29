Yıldırım’dan ilk açıklama: Ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım

AKP’nin İstanbul adaylığı açıklanan Binali Yıldırım ‘Türkiye’nin başkentinden dünya başkentine geliyorum. Kayı köyünden gelen Binali’ye bağrınızı açıyor musunuz İstanbul? Ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım, İstanbul’a hizmet edeceğim’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, aday tanıtım toplantısında kürsüye gelerek ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul’a okumak için ortaokul zamanı geldiğini söyleyen Yıldırım “Türkiye’nin başkentinden dünya başkentine geliyorum. Kayı köyünden gelen Binali’ye bağrınızı açıyor musunuz İstanbul? Ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım, İstanbul’a hizmet edeceğim. İstanbul’a hizmet Türkiye’ye hizmettir” dedi.

Erdoğan’ın belediye başkanlığı sırasında kendisinin de İDO Genel Müdürü olduğunu hatırlatan Yıldırım “Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinde yer alma şerefine nail oldum. İstanbul’un insanıyla Marmaray’ı Boğaz’ı barıştırmak için kucaklaştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdım. Eğer bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa Rabbime binlerce kez şükrediyorum” ifadelerini kullandı.

“İstanbul için çalıştık. İstanbul’a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre daha fazla hizmet borcum var” diyen Yıldırım, özetle şunları söyledi:

“Aday arkadaşlarımla şimdi bu borcu ödemeye geliyorum. Buraya TBMM Başkanlığı’ndan geliyorum. Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim Sultanbeyli'nin de... Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’inki aynı şekilde benim içim emir."