Yıldırım ve Bahçeli YSK'ye Erdoğan için başvuruda bulundu

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusu için YSK'ye geldi. Yıldırım CHP'nin adayı İnce için, "Hayırlı uğurlu olsun 24 Haziran'da söz de karar da milletin olacaktır" dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi.

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AKP'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.

Başbakan Yıldırım YSK önünde açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çarşamba günü MHP Erdoğan'ın adaylığı konusunda grup kararı aldı. Biz de AKP olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı göstermek üzere grup kararı aldık. Türkiye'nin istikrarı için çıktığımız yolda bir adımı daha atmış bulunuyoruz."