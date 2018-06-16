Yıldırım, sattıkları şeker fabrikası için söz verdi: Çalışmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek olması nedeniyle 'son başbakan' sıfatını taşıyan Binali Yıldırım, mitinglerde vatandaşlara çeşitli vaatlerde bulunmaya ve sözler vermeye devam ediyor. AKP eliyle patronlara satılan şeker fabrikalarından Turhal Şeker Fabrikası için Tokatlılara söz veren Binali Yıldırım, 'Çalışmaya devam edecek' dedi.

24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi öncesi "son başbakan" konumundaki Binali Yıldırım, Tokat mitinginde konuştu. AKP eliyle patronlara satılan şeker fabrikalarından Turhal Şeker Fabrikası için Tokatlılara söz veren Binali Yıldırım, "Çalışmaya devam edecek" dedi. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle: Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız buradan söz veriyorum.

Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı.

Tokatlılar 24 Haziran'da yıkım ekibine Osmanlı tokadı vuracak.

Tutturmuşlar 'ekonomi kötüye gidiyor', boşa sevinmeyin, Türkiye'nin ekonomisi sağlam da sizin akıl hocalarınız sakat. Madem durum kötü o halde 2018'in ilk 4 ayının büyümesi neden 7,4 oldu? Dünyada niye bir numara oldu? Büyümede Türkiye tekrar bir numara. Buna ne diyeceksiniz?

Büyümeye 'beton ekonomisi' diyorlar. Soruyorum, insansız hava aracı beton mu? İLGİLİ HABER Turhal Şeker Fabrikası da satıldı!