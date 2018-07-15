Yıldırım: Parlamenter sistemin bitişinde 15 Temmuz etkili oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü etkinlikleri kapsamında TÜRKSAT'ta gerçekleştirilen törene katıldı.

Yıldırım, darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan TÜRKSAT'taki törende, parlamenter sistemin değiştirilmesi sürecinde 15 Temmuz'un etkili olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Cumhuriyet tarihinden beri devam eden parlamenter sistem, vesayeti çift başlılığı önleyememiş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık tek ve yegane vesayet sahibi aziz milletimiz olmuştur" dedi.

TÜRKSAT'A BOŞUNA SALDIRMIŞLAR

Binali Yıldırım TÜRKSAT'taki törende şu şekilde konuştu:

Bu amaçla FETÖ terör örgütü, tam da burada TÜRKSAT'ı hedef aldı. Amaçları Türkiye'deki bütün yayınları durdurmak. Ancak bilmedikleri hesap edemekleri bir şey var sadece TÜRKSAT 1A ve 1B'ye hizmet eden sembolize anten var. Herhalde dediler ki al aşağı edersek işi bitirmiş oluruz. Halbuki alçaklar teknolojinin bu kadar geliştiğini hesap edemediler. Allah plan yapanların en hayırlısıdır."

"Değerli kardeşlerim FETÖ alçak terör örgütünün öncelikli amaçları önceki darbe girişiminde olduğu gibi iletişim alt yapısını çökertmekti. Böylelikle vatandaş bilgi alamayacak ve darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı.

İLK KEZ AÇIKLADI

"Bunu burada ilk kaz açıklıyorum. O günkü genel müdüre dedim ki eğer buraya bir şekilde saldırı olursa biz bu yayınların devam etmesini nasıl sağlarız? Bir tedbiriniz var mı?

O zaman yok dediler, o halde derhal bir tedbir alacaksınız dedim. Sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalıdır. Darbecilerin genel uygulamasıdır.

O gecenin kahramanları arasında yazılı ve görsel medyanın sosyal medyanın katkılarını da gözardı edemeyiz."