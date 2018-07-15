Yıldırım: Parlamenter sistemin bitişinde 15 Temmuz etkili oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü etkinlikleri kapsamında TÜRKSAT'ta gerçekleştirilen törene katıldı.
Yıldırım, darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan TÜRKSAT'taki törende, parlamenter sistemin değiştirilmesi sürecinde 15 Temmuz'un etkili olduğunu ifade etti.
Yıldırım, "Cumhuriyet tarihinden beri devam eden parlamenter sistem, vesayeti çift başlılığı önleyememiş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık tek ve yegane vesayet sahibi aziz milletimiz olmuştur" dedi.
TÜRKSAT'A BOŞUNA SALDIRMIŞLAR
Binali Yıldırım TÜRKSAT'taki törende şu şekilde konuştu:
"Değerli kardeşlerim FETÖ alçak terör örgütünün öncelikli amaçları önceki darbe girişiminde olduğu gibi iletişim alt yapısını çökertmekti. Böylelikle vatandaş bilgi alamayacak ve darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı.
Bu amaçla FETÖ terör örgütü, tam da burada TÜRKSAT'ı hedef aldı. Amaçları Türkiye'deki bütün yayınları durdurmak. Ancak bilmedikleri hesap edemekleri bir şey var sadece TÜRKSAT 1A ve 1B'ye hizmet eden sembolize anten var. Herhalde dediler ki al aşağı edersek işi bitirmiş oluruz. Halbuki alçaklar teknolojinin bu kadar geliştiğini hesap edemediler. Allah plan yapanların en hayırlısıdır."
İLK KEZ AÇIKLADI
"Bunu burada ilk kaz açıklıyorum. O günkü genel müdüre dedim ki eğer buraya bir şekilde saldırı olursa biz bu yayınların devam etmesini nasıl sağlarız? Bir tedbiriniz var mı?
O zaman yok dediler, o halde derhal bir tedbir alacaksınız dedim. Sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalıdır. Darbecilerin genel uygulamasıdır.
O gecenin kahramanları arasında yazılı ve görsel medyanın sosyal medyanın katkılarını da gözardı edemeyiz."
İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
"Havadan buraları taramak suretiyle bombalar atmak suretiyle burayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. TÜRKSAT'ta çalışan arkadaşlarımızın akıllı tutumları sayesinde bu emellerine ulaşamadılar.
Burada TÜRKSAT'ta çalışan 2 değerli arkadaşımızı kaybettik. Görevi başından ayrılmayarak vatanı uğrunda canını veren bu kardeşlerimize ayrıca bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin.
TÜRKSAT'IN YEDEK SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ
"Bu darbenin bastıırlmasının en önemli faktörlerinden biri de az önce de söylediğim gibi milletin iletişim kanallarının ortadan kaldırılamaması. Biliyorsunuz FETÖ'cüler diğer bir adres olarak TRT'yi seçtiler.
Korsan duyurularını yapmaya başladılar. Ancak TÜRKSAT o esnada yedek sistemi devreye sokarak TRT'yi yayından çıkardı. Böylece darbecilerin emelleri kursağında kaldı. Bütün gece kanallar yayına devam etti, vatandaşlarımız sağlıklı bilgi alma imkanına kavuştu."
'VESAYET DEFTERİ 16 NİSAN'DA KAPANDI'
"Değerli kardeşlerim darbe ve vesayet defteri 16 Nisan halk oylamasıyla kapanmıştır. Cumhuriyet tarihinden beri devam eden parlamenter sistem, vesayeti çift başlılığı önleyememiş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale gelmiştir.
Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık tek ve yegane vesayet sahibi aziz milletimiz olmuştur. Şimdi artık Türkiye'de şahlanma zamanıdır. Bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin istikbali aydınlık olacaktır."