Yıldırım: Oy alacağım diye uçuk vaatlerde bulunmayın

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AKP tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, 'Oy alacağım diye ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın' dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Siyaset insanlara ve ülkeye hizmet etmek, için araç olarak görülmeli. Siyasetçi eleştiriye açık olmalı çünkü siyasetin sermayesi insan" diye konuştu.

Seçimlere ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, "Oy alacağım diye ülkenin menfaatlerine uymayan, uçuk vaatlerde bulunmayın. Her kesime eşit mesafede olmalısınız" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM'IN SEÇİM VAATLERİ

Yıldırım'ın seçim vaatlerinde "Ailelerimiz İçin" başlığı altında sıralanan vaatlerde İGDAŞ VE İSKİ’ye 2 milyar lira ödenmemiş fatura borçların 500 milyon lirasının silineceği sözü veriliyor. Doğalgaz'da yüzde 10'un yanı sıra su ve doğalgaz faturalarında sayaç indirime gidileceği öne sürülüyor.

Geçtiğimiz yıl 351 milyon lira cirosuna rağmen sadece binde 3 kâr eden belediyenin otopark işletmesi İSPARK'ta ilk bir saatin herkese bedava olması da yeni vaatler arasında.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında yer alan ulaşımda öğrenci indiriminin sürdürüleceğini belirten Binali Yıldırım, Adalar'da yaşayan vatandaşların ana karaya ulaşımının da ücretsiz hale getirileceğini öne sürdü.