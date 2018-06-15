Yıldırım: Ölenlerden bazılarının KCK/PKK sicili var

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün yaşanan olayla ilgili 'Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP milletvekilinin yakınlarına taziye için gittiği Suruç'ta yaptığı açıklamada, dün yaşananların adli yönden tüm boyutlarıyla araştırılacağını ve tesadüfen gelişmiş görünmediğini söyledi.

Yıldırım, "Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut. Bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır" dedi.

Olayla ilgili İçişleri Bakanı ve diğer ilgililerden de bilgi aldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Maalesef seçim çalışmaları esnasında bir işyerini ziyareti sırasında vekilimizin öyle bir hadise yaşandı. Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Dolayısıyla olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır. Benim Suruç'taki vatandaşlarımdan, bölgede yaşayan tüm vatandaşlardan özellikle istirhamım bu hassas günde tahriklere asla itibar etmemeleri, sabır ve teenniyle hareket etmeleri yönündedir.

Dolayısıyla zaten olayın tazeliği dolayısıyla bir gergin ortam var, başka tatsız hadiselerin yaşanmaması için azami gayret göstermek durumundayız. Emniyet güçlerimiz, Valimiz gerekli güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır. O yüzden buradaki vatandaşlarımız tedirgin olmasın, devlet tüm gücüyle örgüte karşı örgütün yapabileceği provakasyona karşı burada mevcut olacaktır ve bu tip olaylara meydan vermeyecektir."

Yıldırım, bir gazetecinin "Soruşturma kapsamında gözaltı var mı?" sorusuna, "Bulgular var, tespitler var bu çerçevede çalışmalar yürütülecektir" yanıtını verdi.