Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul İl Kongresi öncesi konuşma yaptı. Yıldırım, "Her seçim önemlidir ama bu seçim çok daha önemli" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul İl Kongresi öncesi konuşmasında "Her seçim önemlidir ama bu seçim çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı, Türkiye sevdalısı genel başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız? Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki; Burası bu mübarek şehir, Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, Pınarhisar'a gönderilirken 'Bu şarkı burada bitmez' dedi ve AK Parti hareketine İstanbul'da başladı. Bugün sadece AK Parti İstanbul İl Kongresi'ni yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine taşıyacak Cumhuriyetimizin 100. yıla taşıyacak o büyük manifestoyu da genel başkanımız açıklayacak. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

'BU SEÇİM ÇOK ÖNEMLİ'

"Erdoğan'ı şiir okuduğu içeri attılar. Muhtar bile olamaz dediler, bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin iradesinin başına getirdi. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Bu seçim çok önemli. Her seçim önemlidir ama bu seçim çok daha önemli. Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir."

'VAKİT TAMAM O GELİYOR'

"Kongremiz hayırlı olsun. Davası millete hizmet olan herkesi gönülden selamlıyorum. Bu kongreye coşku veren İstanbul'u selamlıyorum. Buradan İstanbul'un bütün mahallelerini selamlıyorum. Kuruluşundan bu yana AK Parti İstanbul teşkilatında görev yapmış kardeşlerimi selamlıyorum. Kongremizin İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. Vakit tamam, o geliyor, biraz sonra milletin adamı, adam gibi adam, millete sevdalı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Dışarıda 70 bin, içeride 30 bin hınca hınç dolduranlar ne diyor; 'biz hazırız.' Yeni bir rekoru yazmaya 'biz hazırız' diyor. İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul demek Diyarbakır demek, Edirne demek, Adana demek, Bursa demek, Trabzon demek, Erzurum demek, evladı Fatih Han demek."

'İSTANBUL PAYİTAHT OLMANIN VAKARINI KORUYOR'

"İstanbul payitaht olmanın vakarını daima korumuş bir şehirdir. İstanbul hep zirvede kalmıştır. Ticaretin, sanayinin, bereketin merkezi olmuştur. Efendimizin müjdelediği bu şehre selam olsun. AK Parti'nin kutlu yolculuğu İstanbul'dan doğdu. İstanbul kıtaları birleştiren bir şehir. İstanbul'a birçok eser yaptık. İstanbul'u büyük projelerle buluşturduk. İstanbul ile Ankara'yı hızlı trenle bağladık. Bununla yetinmedik, Yavuz Sultan Selim ile İstanbul'a yeni bir gerdanlık taktık. Bu da yetmez dedik, denizin altından da geçmek lazım dedik, Marmaray'ı yaptık. Marmaray'a kardeş lazım dedik Avrasya Tüneli'ni yaptık. Bu da yetmez dedik, kalkınan, büyüyen Türkiye'ye en büyük havaalanı yakışır dedik, İstanbul'a dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz."