Yıldırım 'helallik' istedi, İmamoğlu 'helalleşelim ama aynı hatalar yapılmasın' dedi

Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra ‘Bugün artık kırgınlıkları bırakmak zamanıdır’ diyerek rakiplerinden ve İstanbullulardan 'helallik' istedi. Ekrem İmamoğlu da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ‘Elbette helalleşelim, ama bundan sonra aynı hatalar yapılmasın’ dedi. HDP Eş Genel Başkanı Temelli ise oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada 'stratejimizi koruduk, bu üçüncü yoldur, yarından itibaren uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün yenilenen seçimlerde AKP’nin adayı Binali Yıldırım, Tuzla'daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu’nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklama İstanbullulardan ve rakiplerinden "helallik" istedi. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü'ndeki okulda oyunu kullandıktan sonra Yıldırım'a "Helalleşelim ama aynı hatalar yapılmasın" yanıtını verdi.

Binali Yıldırım oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada “Bir konuştuk iki dinledik, eminim ki bugün konuşma sırası İstanbullu seçmenimizindir. Rabbim bu seçimleri ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Kampanya sırasında rakipler arasında kırgınlıklar olabilir, vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe bakma zamanıdır diye düşünüyorum. Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplerimize bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum” dedi.

İMAMOĞLU: SÜRECİ TAMİR ETME SANDIĞI

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü’nde Haldun Taner İlkokulu’nda oyunu kullandı. İmamoğlu oyunu kullanmasının ardından okul bahçesinde açıklama yaptı. İmamoğlu “Türkiye’miz adına İstanbul’umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul büyükşehir belediyesi seçimi değil. Aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu süreci tamir etme günü, tamir etme sandığıdır. Hem demokrasimiz hem İstanbul’umuz, hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına halkımız en doğru kararı verecektir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak” dedi.

Gazetecilerin Binali Yıldırım’ın “helallik” istemesiyle ilgili yorumunu sorması üzerine İmamoğlu “Güzel temenniler. Ben de dün meydanlarda aynı temennileri dile getirdim. Ama keşke seçimlerde her yol mübahtır anlayışıyla değil de, millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına uygun, güzel cümlelerle milletine umut veren cümlelerle seçim yaşasak. Bundan sonraki seçimlerin stratejilerinin bu seçimden ders alacağını düşünüyorum. Elbette helalleşelim, elbette herkes hakkını helal etsin, ama bundan sonra aynı hatalar yapılmasın” diye konuştu.

AKŞENER'DEN 'ÜÇ HARFLİLER' HATIRLATMASI

Oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullanan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener de burada yaptığı açıklamada seçim sonucunu İstanbul’da takip edeceğini belirterek “Çünkü 31’inde çok üç harfliler, beş harfliler, dört harfliler konuşulduğu için, ne olur ne olmaz, İstanbul il başkanlığında takip edeceğim” dedi.

ERDOĞAN: TEMENNİM ANKARA-İSTANBUL YAKINLAŞMASIYLA SONUÇLANMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada “İstanbul gibi bir şehrimizin il şehir belediye başkanlığı seçimi tabii bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart’tan sonraki mevcut gelişmeler böyle bir seçim yapılmasını YSK kararıyla yenilenmesini gerektirdi. Temennim odur ki İstanbul’umuzda, şu anda İstanbul’umuzun geleceğine tecrübesiyle, dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul yakınlaşmasıyla sonuçlanır” dedi.

Gazetecilerin seçime katılım oranının ne olacağı sorusu üzerine Erdoğan “Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşımak için. Tekrar buradan memleketlerine gönderilmesi noktasında bir çalışma. İstanbul’da olanlar da inanıyorum ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Sizler burada yakından takip ediyorsunuz. Herhalde katılımın yüksek olması gerekir” diye konuştu. Erdoğan da seçim sonuçlarını İstanbul’da takip edeceğini söyledi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI BULDAN: TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Bakırköy'deki Murat Kölük İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Keşke 31 Mart seçimlerinde kullanılan oylar, gösterilen irade kabul edilseydi ve bugün bu seçimi yapmamış olsaydık" diye konuştu.

"Bir oyla her şeyin değişeceğine olan inancımızı her zaman ifade ettik" diyen Buldan, “Ben bugün bu sandıktan demokrasinin çıkacağına yürekten inanıyorum. Bugün bu sandıklardan barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün fışkıracağına yürekten inanıyorum” diye konuştu. Buldan, “Bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul’un kaderini değil, aynı zamanda Türkiye’nin de kaderini değiştirecektir” dedi.

'STRATEJİMİZİ KORUDUK' DİYEN TEMELLİ'DEN 'ÜÇÜNCÜ YOL' MESAJI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Yeşilköy’deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulu’nda oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Heybesine barış, demokrasi, halkların bir arada yaşama iradesini koysun. Ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var edene kadar bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

31 Mart seçimlerinde hukuksuzluk ve adaletsizlik sürecine karşı itirazlarını ortaya koyduklarını söyleyen Temelli “HDP olarak Türkiye’de yeni bir yol açılması hareketiyle stratejimizi ortaya koyduk. Evet bu üçüncü yoldu” dedi. "Stratejimizi 31 Mart’ta olduğu gibi bugün de koruduk, yarın da korumaya devam edeceğiz” diyen Temelli “Yarın 24 Haziran sabahından itibaren uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Üçüncü yolda kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu uzun yolda Türkiye’nin demokrasi ve barışını hep birlikte inşa etmek için çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Temelli “Yarından itibaren bugüne kadar attığımız adımların karşılığında demokrasi ittifakını Türkiye’nin her yerinde örmeye çalışacağız. HDP olarak Türkiye’nin içinde sıkıştığı bu kutuplaşmadan, kamplaşmadan çıkmanın yolu üçüncü yolda buluşmadan geçiyor. Tüm demokrasi güçlerine, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, emekçilere, kadınlara bu demokrasi ittifakında buluşma çağrısı yapıyorum. Türkiye’nin ihtiyacı olan demokratik anayasadır, toplumsal barıştır. Yok edilen toplumsal barışı hep birlikte inşa edelim. Demokrasi ve barış yolunda buluşmaya devam edelim. Yarın uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Heybesine barış, demokrasi, halkların birarada yaşama iradesini koysun. Ortak vatanda demokratik cumhuriyeti var edene kadar, bu yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ABDULLAH GÜL: İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLUR

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu’nda oyunu kullandı. Gül burada yaptığı açıklamada “Bundan sonra önümüzde uzun bir dört dört buçuk yıllık bir dönem var. İnşallah her şey güzel olur, iyi olur memleket için. Muhakkak ki insanların hep beklentileri var. Onlar karşılanır. Önümüzde yine bir seçimin olmaması bu bakımdan büyük bir avantaj. Türkiye’nin gündemine sarılmak halkın beklentilerini, memleketin ihtiyaçlarını karşılamak açısından. Ümit ederim böyle bir dönem başlar artık” dedi.

SP ADAYI: HALKIN İRADESİNİN YANSIMASI TEMENNİMİZ

Saadet Partisi İBB başkan adayı Necdet Gökçınar ise Beykoz'da bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı. Gökçınar yaptığı açıklamada "Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük temennimiz. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar" dedi.