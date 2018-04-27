Yıldırım: Gül 'Ben partimin yanındayım' demeliydi

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "Ben partimin yanındayım demesini beklerdim" sözleriyle eleştirdi.

Başbakan Binali Yıldım, CNN Türk'te gazetecilerin 24 Haziran seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Abdullah Gül'ün adaylığının sorulması üzerine Yıldırım ""Abdullah Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı?" ifadesini kullandı. Yıldırım, Gül için 'Ben partimin yanındayım demesini beklerdim' ifadelerini kullandı.

Yıldırım Cumhur ittifakına ilişkin, ''Cumhur İttifakı 2 parti ittifakı olarak görünüyor ama vatandaşı ittifakı. ittifakımızın çerçevesi belli. Cumhurbaşkanı adayımız ortak. Adayımızı müşterek belirlemişiz burada bir sorun yok. Onlar da biz de çalışacağız. Milletvekiliği için de ortak gireceğiz.'' dedi.

Binali Yıldırım, Avrupa ülkelerinde seçim kampanyasına yönelik kısıtlamaya dair de konuştu. Yıldırım ''Dün İçişleri ve Maliye Bakanımız Fransa'daydı. Buradaki prensibimiz bir ülkenin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok, şartları zorlayıp gerilim yapmaya da niyetimi yok. Konuşma özgürlüğünden bahsediyorlar sıkça ama kampanyaya kısıtlama getirmek değişik. Avrupa ile geçen yıla göre bu yıl daha iyi durumdayız. Gerginliği tırmandırmanın bize de Avrupa'ya da faydası yok. Dikkatli ve sorumlu davranmalıyız" sözlerini kullandı.