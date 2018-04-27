Yıldırım: Defalarca seçim zamanında yapılacak demiştik

Başbakan Binali Yıldırım, “Defalarca seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim, derhal seçim söylemlerini devam ettirdiler" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçime dair konuştu. İzmir'deki toplantıda konuşan Yıldırım “Defalarca seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim, derhal seçim söylemlerini devam ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşamaya başlayınca herkes vites küçültür, bekler. Bundan ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok” dedi.

Suriye hakkında da konuşan Yıldırım “Bazı dost bildiğimiz ülkeler, Suriye ırak sınır boyunca terör çemberi oluşturmaya çalışıyor. Ama yanlış hesap yaptılar. Fırat Kalkanı ile Zeytindalı ile onların bu çemberini kırdık, hayallerini yerle bir ettik. Biz kimsenin düşmanı değiliz, ama bizim toprak bütünlüğümüze, ay yıldızlı bayrağımıza, 81 milyon kardeşimizin kardeşliğine göz dikenlerin gözünü de çıkarmayı biliriz. Bu ülkenin bu günlere gelmesinde canını seve seve veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.