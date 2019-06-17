Yıldırım: 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor... Yahu size ne kardeşim

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, '31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz?' dedi.

AKP İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Samsun Dernekleri ve Federasyonu'nu ziyaret ederken, burada bir konuşma yaptı.

31 Mart'ta bir yol kazası yaşadıklarını belirten Yıldırım, dünkü canlı yayında yanıtlayamadığı oyların çalındığı iddiasına ilişkin, "31 Mart'ta bu işin bitmesi gerekirdi. Sizlerin hiçbir sorumluluğunuz yok, gittiniz oylarınızı verdiniz ama oylar sayılırken bir kısmı iç edildi veya çalındı. 'Çalındı' deyince ses CHP'den geliyor. Yahu size ne kardeşim, niye üstleniyorsunuz ve bu tepkiyi veriyorsunuz? Demek ki bir şey var. Ben size mi söyledim? Ben 'Çalındı' diyorum, neden üzerinize alınıyorsunuz? Üzerinize alındığınıza göre herhalde bir anlam ifade eder" diye konuştu.