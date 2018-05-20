Yıldırım: Biri güneşi sağ elinize veriyor, ayı da sol elinize vereceğim diyor

Dİyarbakır'da düzenlenen 'Büyük Kudüs Mitingi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan'ın karşısındaki adaylar için 'Birisi güneşi sağ elinize veriyor, ayı da sol elinize vereceğim diyor' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi'nde yaptığı konuşmada 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy istedi. Diyarbakır’da yaşanan kentsel dönüşüm projelerini öven Yıldırım, “16 yılda bu bölgede 180 bin konut yaptık. Hak sahiplerine verdik. Diyarbakır’a bugüne kadar 14 bin konut yaptık. Teslim ettik. 2 bin 700 konutun yapımı da devam ediyor. Bu yeni konutlar şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bölgede şimdiye dek “terör” gerekçesiyle yapamadıklarını ileri sürdüğü kalkınma programını başlatacaklarını belirten Yıldırım, “Doğu ve güneydoğuda bulunan 23 ile özel bir kalkınma programı başlatıyoruz. Bu kalkınma programı ile artık gençlerimiz dağa değil 2023-2053 hedeflerine bakacaklar” diye konuştu.

Tayyip Erdoğan’a oy verme çağrısında bulunan Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Bugün Türkiye’de dikili ağacı bulunmayanlar, Diyarbakır’a hiçbir hizmet yapmayanlar, proje üretmeyenler konuşmaya gelince frenleri tutmuyor. Bol keseden atıyorlar. Önümüzde bir seçim var. 24 Haziran seçimlerine Diyarbakır hazır mı? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? 24 Haziran’da yeni bir destan yeni bir zafer yazacak mıyız? Şimdi adaylar meydana çıktı, her biri vaatlerini veriyorlar. Neler, neler? Birisi güneşi sağ elinize veriyor, ayı da sol elinize vereceğim diyor. Bir başkası çıkıyor AK Parti’nin 15 yıldır hizmetlerinden haber yok bizim yaptığımız işleri yapacağım diye anlatıyor. Bunlar bir konuşsunlar, içindekileri dışına çıkarsınlar, eteklerindeki taşları döksünler, yorulsunlar biz çıkıp meydana diyeceğiz ki ey Diyarbakırlı, ey benim aziz milletim. Melikahmet, Gazi Caddesi’nde 3 bin iş yerini yeniledik. 5 bin 600 evi yeniden yaptık. Dicle Vadisi Projesinde 300 dönümlük bölüm bitti. Hazreti Süleyman ziyaretgahını yaptık. Tüm tarihi eserleri kurşunlu camisi de dahil yeniden yapılıyor. Bütün alt yapıyı yeniledik. Bin 500 geleneksel taş evler yapımı gerçekleşiyor. Bu işler için sadece Sur’da 2 milyar TL harcama yaptık.

Yıldırım, mitingin ardından helikopterle Bingöl'e hareket etti.