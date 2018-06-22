Yıldırım: Atatürk hayatta olsaydı size hayat hakkı tanımazdı

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Aydın mitinginde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Aydın mitinginde konuştu. Yıldırım "Atatürk'ün partisinin ne hale düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Seçime 5 kala Atatürk'ün posterlerini sağa sola yapıştırıp Atatürk istismarcılığıyla bu ülkeye bir şey kazandıramazsınız. Ne zamandan beri bu ülkede terörün destekçilerinin ayağına gidilir oldu. Atatürk hayatta olsa sizlere hayat hakkı tanımazdı. Bu adaylardan hangisi açıkça FETÖ'ye, PKK'ya gönül rahatlığıyla karşı çıkıyor, terör örgütü diyor? Kardeşim niye çekiniyorsunuz, niye açıkça bu terör örgütlerine karşı çıkmıyorsunuz, elinizi kolunuzu bağlayan bir şey mi var" dedi.