Yıl sonu dolar kuru beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12,28'e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,4087'den 4,5065'e ulaştı.

TCMB'nin, 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2018 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.

Buna göre, haziran ayı TÜFE beklentisi, yüzde 0,49'dan yüzde 0,82'ye yükseldi. Temmuz ve ağustos ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,69 ve yüzde 0,54 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 11,07'den yüzde 12,28'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı dönemde yüzde 10,15'ten yüzde 10,47'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8,98'den yüzde 9,18'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artarak 4,4087'den 4,5065'e ulaştı. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 4,4352'den 4,5837'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 53,5 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, değişim göstermedi. 2019 yılı cari açık beklentisi ise 51,3 milyar dolardan 50,6 milyar dolara geriledi.