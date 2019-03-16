Yıkılma tehlikesi olan bina sayısı açıklandı: 1,5 milyonu acil, 6,7 milyon!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '6.7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Yaklaşık 21 milyon binamız var. Şu anki deprem yönetmeliklerine uygun binalar değil. Riskli binalar var. O 6.7 milyonun da 1.5 milyonu acil dönüşmesi gerekiyor' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Deprem bizim gerçeğimiz... 82 bin canımız gitmiş. En son 17 ağustos'ta 17 bin 500 canımız gitti. Öyle bir şey ki bu depremlerde sadece can ve mal kaybı yaşanmıyor, siz devlet olarak, yönetim olarak gerekli altyapıyı yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir işi birden fazla kez yapmak zorunda kalıyorsunuz" diyen Kurum, yıkılma tehlikesi olan binalara ilişkin, "6.7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Yaklaşık 21 milyon binamız var. Şu anki deprem yönetmeliklerine uygun binalar değil. Riskli binalar var. O 6.7 milyonun da 1.5 milyonu acil dönüşmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.