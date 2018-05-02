Yiğit Bulut'tan 'genel af' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut, AKP'ye genel af çağrısında bulundu.

Star gazetesi yazarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, genel af çağrısında bulundu.

"Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve 'her vatandaşı' suçsuz Kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim" diyen Bulut, "Sevgili dostlar, 10 yıllık dikey çıkış veya başka bir deyişle; '10 yıllık İNANÇ-BİLGİ SENTEZİ' sürecine girerken 'PAX BAŞKANLIK' dinamiğini hayata geçirelim ve 'YENİ SİSTEM, YENİ ANLAYIŞA SAHİP DEVLET, YENİ DOĞMUŞ KADAR TEMİZ VATANDAŞ' anlayışıyla bu geçişi yapılandıralım..." ifadelerini kullandı.