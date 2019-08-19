Yetkililerden açıklama: Muğla’daki yangın birkaç saate kontrol altına alınacak

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik AA’ya yaptığı açıklamada yangının ‘bir kaç saate kontrol altına alınacağını' söyledi. Yerel kaynaklar dün kontrol altına alınan yangının bugün tekrar büyüdüğünü, bölgenin yapısı nedeniyle havadan müdahalenin şart olduğunu bildirdi.

Muğla’da Bodrum ve Milas’ta dün çıkan yangında yaklaşık 100 hektar alan alevlere boğuldu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik AA’ya verdiği demeçte "Bodrum'daki yangın yaklaşık 70 hektar, Milas'taki yangın ise 30 hektar alanda etkili oluyor. İki ilçedeki yangınları birkaç saat içerisinde tamamen kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Bodrum, Mumcular bölgesinde yanan alana yakın bölgede bulunan Mumcular Barajı'ndan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN TEKRAR BÜYÜDÜ

Yerel kaynaklarımızın bildirdiğine göre Milas Akgedik barajı mevkiinde dün çıkan ve bugün gündüz saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını akşam saatlerinde artarak devam etti. Yöre halkı düne göre bugün daha az helikopter ile müdahale edildiğini, Kanyon olan bölgenin karadan müdahaleye elverişsiz olduğunu söylüyor. Bölgenin zeytinlik ve fıstık çamı ormanı olduğunu belirten ilçe sakinleri bir an önce orman yangınlarının sönmesini umduklarını belirttiler.