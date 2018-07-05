Yeşil ve gri pasaportu olanlara kötü haber

Avrupa Parlamentosu, sosyal medyadan yaptığı bir duyuruyla artık sınırlarından vizesiz geçişlere izin vermeyeceğini açıkladı. 2020 yılından itibaren devreye sokulacak olan yeni uygulamayla, Avrupa'ya gitmek isteyen yeşil ve gri pasaportlu kişiler internet üzerinden güvenlik formu dolduracak ve 7 avro ücret ödeyecek.

Avrupa Parlamentosu'ndan yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu’nun, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yeni sistem, şimdiye kadar vizeye ihtiyaç duymadan AB’ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat izni almalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB’ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu izleyin” denildi.

Bu açıklama, yeşil pasaport sahibi kişilerin de artık Avrupa’ya seyahat etmeden önce vize benzeri bir uygulamaya tabi tutulacağı anlamına geliyor.

2020’DEN SONRA GEÇERLİ OLACAK

Avrupa Parlamentosu’nun paylaştığı videonun açıklaması ise şöyle:

“2020 yılında vizesiz geçiş hakkı olan 39 milyon yolcunun AB’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Bu yolcular, ETIAS’a (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) başvurmak zorunda. AB’ye gelmeden önce 7 Avro karşılığında internet üzerinden sisteme başvurmaları gerekiyor. 18 yaşının altındaki ve 70 yaşının üstündeki yolcular, sisteme başvururken herhangi bir ücret ödemeyecek. Başvurular, güvenlik birimleri tarafından kontrol edilecek."