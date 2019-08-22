Yerli uçak projesini Almanya kaptı

D328'in haklarını satın alan Eren-Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) Türkiye ile görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından uçağın Almanya'da üretileceğini duyurdu. Şirket, 2015 yılında Türkiye’de üretim yapılacağını duyurmuş, uçağın adının da TR 328 olacağını açıklamıştı.

Türkiye'de üretimi için Alman tasarımı D328'in haklarını satın alan Eren-Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu ABD merkezli Sierra Nevada Corparation (SNC) uçağın Almanya'da üretileceğini duyuruldu.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre, Türkiye’de bölgesel yolcu uçağı üretimi yapılabilmesi amacıyla yapılan girişimler sonucu 2015 yılında, Eren ve Fatih Özmen çiftinin olduğu Sierra Nevada Corporation şirketi öne çıkmıştı. Türkiye’nin de desteğiyle SNC o dönemde çok sayıda havayolu şirketi tarafından kullanılan Dornier 328 uçağının bütün haklarını satın almıştı.

SNC ve o dönemki Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Savunma Sanayii Başkanlığı) bir protokol imzalayarak Türkiye’de üretim yapılacağını duyurmuş, uçağın adının da TR 328 olacağı bir jet bir de turboprop olmak üzere iki versiyonlu olarak D328’in geliştirilerek üretileceğini açıkladı. Bu uçakların ilk uçuş tarihi olarak da 2019 verildi. Aynı zamanda 70-90 yolcu sınıfında bir TRJ628 uçağının da geliştirilerek Türkiye’de üretileceği duyuruldu. Üretim için SNC, “TRJet” isimli bir şirket kurdu. D328’in hakları bu şirkette bulunuyor.

TRJ328 ve TRJ628’in çizim ve modelleri bu süreçte çeşitli etkinlik ve fuarlarda da SNC ve SSM tarafından sergilenmişti.

Türkiye’nin ilk etapta 50 328 uçağı siparişi vermesini de içeren proje için başlayan görüşmelerde SNC ile Türkiye tarafı arasında ciddi görüş ayrılıkları oldu. SNC tarafı uçağın yerlilik oranına yönelik görüş ayrılıkları olduğunu açıklamıştı. Projenin “sonlandığı” açıklanmasa da 2017 yılından itibaren “rafa kalktığı” yönünde haberler yayılmıştı.

'MERKEL’İN DESTEĞİYLE ALMANYA’DA ÜRETİM'

Uzun süren bir suskunluğun ardından SNC bir basın bülteni yayımladı. Bültende, “Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel bugün (21 Ağustos), Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanı Andreas Scheuer’in de katıldığı etkinlikte, Dornier 328 uçağını yeniden üretme projesine destek verdiklerini açıkladı. Projeyi hayata geçirmek için, yeni bir orjinal ekipman üreticisi (OEM), DRA GMbH (DRA), Leipzig Almanya‘da kuruldu” denildi.