Yerli traktörün deneme sürüşünü takım elbiseyle yaptı

Tayyip Erdoğan, Hasat Bayramı'nda buğday hasadına katıldı, yerli elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi ve bunların hepsini takım elbiseyle yaptı. Tarlada takım elbisesi kirlenmesin diye giydiği galoş alay konusu oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katıldı. Bakanlığa bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen bayrama Bakan Pakdemirli ile birlikte katılan Erdoğan, takım elbisesiyle biçerdöver kullandı, traktör sürdü. Erdoğan'ın takım elbisesini tozdan topraktan korumak üzere giydiği galoşla oluşturduğu görüntü alay konusu oldu.

HASAT BAYRAMI DUA İLE AÇILDI

Hasat Bayramı'nın açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapıldı. Duanın ardından Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte biçerdövere binen Erdoğan hasadı yaptı.

Erdoğan, daha sonra "yerli üretim elektrikli traktör" olarak tanıtılan traktörün direksiyonuna geçerek poz verdi ve traktörü kullandı.

Hasatta kalabalık bir heyet Erdoğan'a eşlik ederken, heyettekilerin de resmi kıyafetlerle hasata katıldıkları görüldü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeraldığı bildirilen toplulukla bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

TAKIM ELBİSELİ HASAT

Erdoğan ve beraberindekilerin Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde Karaahmet Köyü'nden gelenlerle düzenlenen hasata takım elbiseleriyle katılmaları "distopik" (karanlık anti ütopya) denilebilecek görüntüler yaratırken, elbise ve ayakkabılarının toprak ve çamurla kirlenmemesi için dizlerine kadar gelen galoşlar giymeleri alay konusu oldu.