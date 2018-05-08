Yerli otomobil 'CEO'su cuma günü açıklanacak

Yerli otomobil şirket sözleşmesi ve CEO'su cuma günü açıklanacak.

Yerli otomobil şirketi sözleşmesinin Cuma günü açıklanacağı duyuruldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek törende şirket CEO'sunun da duyurulacağını belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah Cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu (Üst Yöneticisi) açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar. Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar" dedi.