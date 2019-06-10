Yerli kömüre teşvik patronların cebine gidiyor

Yerli kömüre yapılan teşvik sebebiyle termik santrallere piyasa fiyatlarının çok üzerinde alım garantisi veriliyor. Yerli kömüre yapılan bu teşvikler sermayenin kârını artırmasına yarıyor.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’yle ilgili anlaşmanın ayrıntıları açıklandı. Santral, Çelikler Grubu’na 20 yıllığına işletme hakkı devri (İHD) yöntemiyle devredildi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre devlet, santralde üretilen elektrik için alım garantisi verdi. İlk üç yıl, her kilovatsaat elektrik için 16-17 dolar sent ödenecek.

20 yıllık ortalama, 8,35 sent olacak. Çelikler Grubu, mevcut santrali rehabilite edecek; çevre yatırımları yapacak; yaklaşık 700 megavat da yeni santral inşa edecek.

PİYASA FİYATININ ÇOK ÜZERİNDE

Elektrik alımı için garanti edilen fiyat, piyasa fiyatlarının çok üzerinde. Garanti edilen fiyat 20 yıllık ortalamada 8,35 dolar sent olacak, ancak kilovatsaat elektriğin piyasa fiyatı 2,5 3 dolar sent civarında.

Şirkete garanti edilen 20 yıllık ortalamanın yüksekliğinde, santral maliyetinin de etkili olduğu görülüyor.

Devlet yerli kaynak kullanımı için kömüre destek verirken, özel sektörle yapılan anlaşmalar verilen teşviklerin patronların cebine gitmesiyle sonuçlanıyor.

ÇELİKLER GRUBU HANGİ SANTRALLERİ İŞLETİYOR?

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin devredildiği Çelikler Grubu, Tunçbilek, Orhaneli ve Seyitömer termik santrallerinin de sahibi.

Çelikler Grubu’nun Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne 1 milyar dolar yatırması bekleniyor. Santrali "rehabilite edecek" şirket, 700 megavatlık yeni santral inşaatı da gerçekleştirecek.