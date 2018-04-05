'Yerim destanınızı' yazısına hapis cezası

15 Temmuz'un birinci yılında "Yerim Destanınızı” başlıklı bir köşe yazısı yazdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Yeliz Koray 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli Köz gazetesi Yazı İşleri Müdürü olan Yeliz Koray bugün hakim karşısına çıktı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla açılan davada Yeliz Koray’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Koray'ın sabıkası olmaması sebebyle cezada hükmün geri bırakılmasına karar vererek cezayı erteledi. Karara itiraz eden Yeliz Koray’ın temyize başvuracağı öğrenildi.

Koray'ın dava konusu olan yazısında şu ifadeler yer almıştı:

Ve 15 Temmuz… 1 gün bile sürmedi. Tekrar ediyorum 24 saat bile değildi; 15 saat sürdü! Limana yanaşan düşman gemilerinden değil, sağ olsun Erdoğan’ın ‘eniştesi’nden öğrendik. Ama hazırlıksız değildik. Lojistik destek tamdı mesela. Nedense 4 farklı noktada bekletilen uçaklar-helikopterler, 3G bağlantıları, televizyonlar, radyolar… Düşman bu kez ne İngiliz, ne Fransız, ne de Almandı… Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, istedikleri her şey verilen “muhterem hoca efendileri”ydi. Amaç devleti ele geçirmekti ama nedense birkaç tankla darbe yapmaya çıkmışlardı. Her şeyden habersiz masum erlerle polisi ve vatandaşı karşı karşıya getirdiler. Kardeşi kardeşe kırdırdılar! Kurtuluş yine bizimkilerden; FETÖ’nun kumpas kurduğu Kemalist askerlerden geldi. Ve milletin direnişiyle birlikte darbe püskürtüldü. Sonuç 248 şehit, yüzlerce yaralı…