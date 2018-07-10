Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile ilişkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek.

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel yönetimler Çevre ve şehircilik Bakanlığı'na bağlandı.

Buna göre, mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile olan ilişkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek.

İlgili CBK'yla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek amacıyla çalışma yapacak. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin edinim, yönetim ve elden çıkarılmasına ilişkin işlemleri yürütecek ve kamu idarelerinin taşınmazları ile ilgili kayıt ve yönetim esaslarını belirleyecek.

İKİ YENİ GENEL MÜDÜRLÜK

Düzenleme kapsamında, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

