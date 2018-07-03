AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 'İklim şartları, bütçe ve denetim açısından normalde yerel seçimlerin ekim-kasım ayında olması lazım' dedi. Ancak, takvim sıkışıklığı nedeniyle seçimlerin zamanında yapılabileceğini söyledi.

AKP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, yerel seçimlerin öne alınması tartışmalarına ilişkin konuştu.

Kaya, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada, “İklim şartları, bütçe ve denetim açısından normalde yerel seçimlerin ekim-kasım ayında olması lazım” dedi.

Kaya, “Şu anda takvim sıkışık. 18 Ağustos’ta kongremizi yapacağız. Eylül ayı içinde aday belirleme süreci başlayacak. 1398 belediye başkanı, 22 bin belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyeleri belirlenecek. En geç kasım ayında tamamlanması gerekiyor. Propaganda süreci 1 ay öne çekilebilir mi? O da şubata gelir. Bence bu durumda yerel seçimler zamanında yapılır” görüşünde.