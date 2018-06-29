Yerel seçimler de öne çekilecek iddiası

Mart 2019’da yapılması gereken yerel seçimlerin önümüzdeki Ekim ya da Kasım ayına çekilebileceği ileri sürüldü.

Mart 2019’da yapılması gereken yerel seçimlerin önümüzdeki Ekim ya da Kasım ayında olabileceği ihtimaline karşı HDP içinde kayyum atanan tüm belediyelerin bulunduğu yerlerde parti teşkilatlarının hazırlıklı olması gerektiği dile getiriliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, normal takvime göre Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin iktidarın talebi, muhalefetin destek vermesi durumunda Ekim ya da Kasım ayında düzenlenebileceği konuşuluyor.

VEKİLLERLE BULUŞULDU

HDP’de 24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik hafta başından bu yana süren değerlendirme toplantılarına dün de devam edildi. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından dün 27. dönemde parlamentoda HDP sıralarında görev yapacak milletvekilleri ilk kez bir araya gelerek Meclis grubu toplantısını yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, milletvekilleri birbirleriyle tanışırken, seçimlere ilişkin kısa değerlendirmeler yaptı. Milletvekillerine parlamentonun işleyişi ve danışman istihdamına yönelik teknik bilgiler verilmesinin ardından toplantı sona erdi.

ERKEN YEREL SEÇİM UYARISI

Edinilen bilgiye göre HDP’de hafta başından beri yapılan toplantılarda 24 Haziran seçim sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra gelecek döneme ilişkin olası siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı. Parti organlarının toplantılarında normal takvime göre yaklaşık 9 ay sonra, Mart 2019 tarihinde yapılması gereken yerel seçimlerin iktidarın gündeme getirmesi ve muhalefetin de destek vermesi durumunda erkene alınabileceği ihtimali de değerlendirildi. Buna göre, yerel seçimlerin Mart 2019 tarihi yerine Ekim ya da Kasım ayında olabileceği değerlendirilirken, yerel seçimlerin Kasım ayında olmasının iktidar için bazı avantajları olduğuna dikkat çekildi. İktidarın henüz Türkiye seçim atmosferindeyken yerel seçimleri erkene alarak gelecek 4-5 yıllık seçimsiz bir dönem geçirmeyi hedeflediği, ana muhalefet partisi CHP’nin de bu yönde bir öneri gelmesi durumunda parti içi tartışmaları bir kenara bırakmak adına onay verebileceği ifade edildi.