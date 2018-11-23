Yenli havalimanında akaryakıt istasyonlarını SOCAR işletiyor

İstanbul Havalimanı'ndaki akaryakıt istasyonlarını SOCAR işletecek. Havalimanındaki 9 istasyonu yer işletmeleri, kargo ve araç kiralama şirketlerine ait 10 bin aracın kullanması bekleniyor.

SOCAR, İstanbul Havalimanı'ndaki 9 akaryakıt istasyonunun ihalesini kazandı.

Şirket, apronda 5, kargo taşıma alanında bir, otopark içinde iki ve Taksiciler Kooperatifi için bir istasyonla faaliyet gösterecek.

PETKİM'İ ALARAK TÜRKİYE PAZARINA GİRMİŞTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, havalimanında faaliyet gösterecekleri istasyonlarıyla ilk kez doğrudan satış yapacaklarını bildirdi. Aliyev, 2008'de Petkim'i alarak Türkiye pazarına girdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye bugüne kadar toplam 14,2 milyar dolarlık yatırım yaparak STAR Rafineri, TANAP, Petlim Konteyner Terminali, Petkim RES gibi dev projelere imza attık. Geçtiğimiz günlerde SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’daki tüm projelerini kapsayan arazisi için Türkiye’deki ilk Özel Endüstri Bölgesi unvanını aldık. 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan STAR Rafineri’nin açılışının hemen ardından, İstanbul Havalimanı’ndaki akaryakıt istasyonları için yapılan ihaleyi de kazandığımızı söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu sektörde başka yatırımlarımız da olabilir"