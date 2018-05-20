Yenikapı mitinginden 1 gün sonra, Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkıyatı

Kudüs'te yapılan katliamın ardından, Yenikapı'da 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi düzenleyen AKP'nin, bir gün sonra İsrail'e petrol sevk ettiği ortaya çıktı.

Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasına Filistin halkının tepkisini kanla bastıran Tel Aviv yönetimi, Türkiye’den sözlü çıkışlar dışında hiçbir tepki almadı.

Meclis'te İsrail'le yapılan anlaşmaların iptal edilmesi için verilen önerge AKP ve MHP oyları ile reddedilirken, iki parti 18 Mayıs Cuma günü BBP'nin de desteği ile Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi.

İSRAİL'E PETROL DESTEĞİ

Cumhuriyet'in haberine göre Hükümetin yaptırım konusundaki bu sessizliğinin arkasında, İsrail’e verilen gizli petrol desteği olduğu ortaya çıkmıştı. Dünyadaki tüm tanker hareketlerini takip eden TankerTrackers sitesindeki istatistiklere göre, sadece geçen ay Ceyhan’dan İsrail’e 1,5 milyon varil petrol sevk edildiği ortaya çıkmıştı.

Kudüs'ün İsrail başkenti ilan edilmesi ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması üzerine başlayan eylemlerde 60'ın üzerinde Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine İsrail Büyükelçisi ülkesine yollanmıştı. Ardından Yenikapı'da 'Cumhur ittifakı' partileri (AKP-MHP-BBP) ortak miting düzenlemişti. Ancak Gazze’de Filistin halkı ağır bir ambargo altında acı çekmeye devam ederken, ambargonun kaldırılması konusunda uluslararası toplumu ikna edemeyen Türkiye, İsrail’in petrolde gizli tedarikçisi olmaya devam ediyor.

MİTİNGDEN 1 GÜN SONRA İSRAİL'E PETROL

TankerTrackers sitesinin yaptığı son paylaşımlar ise, Yenikapı'da yapılan mitingden bir gün sonra da İsrail'e petrol sevk edildiği ortaya çıktı.

Sitenin yayımladığı sevkiyat haritasına göre, 19 Mayıs günü Ceyhan’dan İsrail’e 1 milyon varil gizli petrol sevkiyatı yapılmış.

Yöntem yine aynı. Rotayı Port Said olarak yazan tankerler son anda Aşkelon limanına yöneliyor.