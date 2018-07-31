'Yeniden yapılandırma' süresi uzatıldı

Bugün sona erecek olan borç yapılandırma süresinin 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldığı açıklandı.

7143 sayılı vergi yapılandırma kanunu kapsamındaki başvuruların son günü bugündü.

Son gün artan talebin ardından sürenin 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.