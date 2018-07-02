Yeniden yapılanan Dışişleri için Kalın'ın da adı geçiyor

Dışişleri Bakanlığı ve AB Bakanlığı'nın birleşmesine yönelik müsteşarlar bir araya gelip çalışmaya başladı. AB Bakanlığı'nın Dışişleri bünyesine entegre edilmesi yerine ayrı yapının korunması görüşünün ağır bastığı belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı için Çavuşoğlu'nun yanısıra İbrahim Kalın'ın da adı geçiyor.

24 Haziran seçimlerinden sonra oluşan yeni sistemle birlikte AB Bakanlığı’nın Dışişleri’ne bağlanmasına yönelik hazırlıklar başladı. İki bakanlığın müsteşarları bir araya geldi. Bu toplantılarda her iki bakanlığın da, AB Bakanlığı’nın Dışişleri bünyesine entegre edilmesi yerine Genel Sekreterlik olarak ayrı yapının korunmasından yana görüş belirttiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı için Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanısıra İbrahim Kalın'ın adı geçiyor.

Cumhuriyet'in haberinde yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı’na kimin oturacağına yönelik kulislerin hızlandığı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra İbrahim Kalın’ın da adının geçtiği belirtiliyor. Ancak Kalın’ın yeni sistemde Devlet Sekreterliği gibi üst düzeyde koordinasyon rolü de üstlenebileceği öne sürülüyor. Yeni döneme hazırlık için Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın ile AB Müsteşarı Selim Yenel’in başkanlığında diplomat ve AB teknokratlarının geçen hafta bir araya geldiği ve yeni dönem için hazırlıklara başladığı bildirildi. Görüşmelerde, Dışişleri’nden "FETÖ" ile ilişkili olduğu iddiasıyla ihraç edilenlerin yerine yetişmiş, dil bilen AB Bakanlığı personelinin Dışişleri personeline entegre edilmesi yerine bu personelin kendi uzmanlık alanlarında çalışmaya devam etmesinin daha olumlu olacağı değerlendirmesi iletildi. Üst düzey bir diplomat, “Türkiye bir gün reform sürecine geri döndüğünde AB Bakanlığı’nda yetişmiş bir işgücü var. Bu yapının korunması önemli” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin AB’ye adaylık başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte AB bürokrasisinin oluşturulması için ilk adımlar atılmıştı. 2000 yılında Başbakanlık’a bağlı olarak AB Genel Sekreterliği kurulmuştu.

Türkiye’nin, AB hedefleri yönünde yaptığı ilk uyum düzenlemelerinin ardından AB ile müzakere sürecinin başlaması yönünde Genel Sekreterlik koordinasyon rolünü üstlenmişti. AKP’nin iktidara gelmesinin ardından da Genel Sekreterlik Dışişleri’ne bağlanmıştı. 2005 yılında, AB ile müzakerelerin başlamasının ardından Genel Sekreterlik Dışişleri’nden ayrılarak yine Başbakanlık’a bağlanmış fakat kısa süre sonra, 2007’de tekrar Dışişleri’ne bağlı hale gelmişti. 2009 yılında ise bir kez daha Dışişleri’nden ayrılarak yine Başbakanlık’a bağlanmıştı. AB bürokrasisinin verdiği büyük uğraşlar sonucunda ise 2011 yılında, bir yandan uyum sürecinin devamı diğer yandan da müzakerelerin sürdürülmesi amacıyla bakanlık statüsüne kavuşmuştu.

BAKAN ADAYLARI LİSTESİ UZUN

İki bakanlığın birleşmesinin ardından bakanın kim olacağı merak ediliyor. AB Bakanı Ömer Çelik’in milletvekili aday listelerinde yer almaması yüzünden, yeni sistemde görev üstlenmesi beklenirken, AKP’nin Meclis’te 301 ile çoğunluğu alamamış olmasının da bakanlık koltuklarının dağılımında etkili olması bekleniyor. Diplomasi cephesinde Çavuşoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı’na devam etmesi beklendiği ifade edilirken bu koltuk için adı geçen diğer bir isim de önceki kabine değişimlerinde de adı sık sık gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın . Kalın için kulislerdeki diğer bir iddia da yeni sistemde Devlet Sekreterliği gibi üst düzeyde koordinasyon rolü de üstlenebileceği. Dışişleri Bakanlığı koltuğu için MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da adı geçiyor.

A PROTOKOLÜ DEĞİŞECEK

Yeni sistem ile birlikte Türkiye’nin devlet protokolü de değişecek. Geçmişte protokolde seçilmişler öncelikli yer alırken, bu defa kabineye dışardan atanacak isimlerin protokolde seçilmişlerin önünde yer alması bekleniyor. ‘A Protokolü’nde yaşanacak değişimle birlikte kırmızı plakaların dağılımı da değişecek.