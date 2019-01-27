Yeniden tutuklanan Alparslan Kuytul'un eşi gözaltına alındı

Tahliye olduktan sonra yeniden tutuklanan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da gözaltına alındı. Semra Kuytul'un Twitter mesajları nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Furkan Vakfı soruşturması kapsamında önceki gün tahliye kararı verildikten sonra Bolu F Tipi Cezaevinden çıkan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul, Adana'da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Kuytul'un tekrar tutuklanmasından 1 gün sonra eşi Semra Kuytul sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle evinin önünde gözaltına alındı.

Semra Kuytul'un Adana Emniyeti tarafından evininin önünde gözaltına alındığı bildirildi.

SEMRA KUYTUL NE DEMİŞTİ

Semra Kuytul sosyal medya hesabından, "Sabrımızı zorlamak ve taşırmak istiyorlar" mesajını paylaşmıştı.

Semra Kuytul, "Alparslan Kuytulu çıktığı ilk gün TEM yeniden aldı. Bugünkü iğrenç şovun sebebi anlaşıldı. Allah belâlarını versin!! Emniyetin önüne gidiyorum. ALLAH BELANIZI VERSİN! Sabrımızı zorlamak ve taşırmak istiyorlar. Ben sizin sabrınızı taşrıacağım!!! Evi arayan ekibe evi teslim ettim! Kimse şahit olamayacak!!! Rahat rahat silah koysunlar! Bu gece o evden silah çıkacak!" diye yazmıştı.