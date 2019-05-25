Yeniden rektör atandı, AKP'ye teşekkür etti

AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne yeniden rektör olarak atanan Adem Korkmaz'ın teşekkür ettiği isimler arasında AKP Burdur İl Başkanı da yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye yeni rektör atadı. Söz konusu atamalarla ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Atamanın olduğu bir üniversite de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi oldu. Mevcut Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz yeniden aynı göreve atandı.

Odatv'de yer alan habere göre, Erdoğan’ın kararı imzalamasının ardından bir mesaj yayımlayan Rektör Prof. Korkmaz’ın neredeyse bütün iktidara sosyal medyadan teşekkür etmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve bakanlar olmak üzere AKP Burdur İl Başkanı dahil birçok kişiye teşekkür eden Korkmaz'ın mesajı şöyle: