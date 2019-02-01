Yeniden aday gösterilmeyen AKP'li başkandan dikkat çeken ziyaret

2009 yılından beri Keçiören’de belediye başkanlığı yapan ancak AKP tarafından 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilmeyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İyi Parti’nin Keçiören İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AKP’nin üç dönemdir Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı aday göstermemesi sonrası, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ak, İyi Parti’nin Keçiören İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Sözcü'nün haberine göre, Ak'ın ziyareti AKP'de tepkilere neden olurken, İyi Parti Keçiören İlçe Teşkilatı “Keçiören Belediye Başkanı Sn. Mustafa Ak İlçe Başkanlığımıza nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Başkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” mesajı yayınladı. Ak ziyaretinde, İyi Parti Keçiören İlçe Başkanı Güçlü Şenel'e Osmanlı Devlet Armasını taşıyan bir tablo hediye etti.