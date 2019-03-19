Yeni Zelanda saldırganının Türkiye'de nerelere gittiği belli oldu

Yeni Zelanda'da camiye saldırı sonrası 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde gezdiği yerler ortaya çıktı.

Türkiye'ye iki kez gelen ve toplamda 46 gün kalan Tarrant'ın İzmir Selçuk'ta Efes ve Meryem Ana Evi'ne gittiği, Çeşme Kalesi'ni incelediği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, kayıt sistemi ve kamerası olmayan pansiyonlarda kalan Tarrant'ın ayrıca Kazıklı Voyvoda'nın esir tutulduğu Tokat Kalesi'ne gittiği ve Tokat'ta iki gün kaldığı da tespit edildi.

Tarrant Türkiye'de İstanbul, Tokat, Ağrı, Mersin, İzmir, Sivas, Konya ve Ankara'ya gitti.