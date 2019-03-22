Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı: Erdoğan görüntüleri artık yayımlamıyor

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, ülkesindeki cami saldırılarının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle tepki gösterdiği Erdoğan ile İstanbul’da görüştü. Peters görüşme sonrası yapığı açıklamada ‘yanlış anlaşılmanın giderildiğini’ söyledi. Erdoğan'ın seçim mitinglerinde saldırı görüntülerini yayımlamasının görüşmede gündeme gelmediğini belirten Peters, 'çünkü görüntüleri artık yayımlamıyorlar' dedi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Winston Peters, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Peters, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “yanlış anlaşılmaların giderildiğini” söyledi.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peters, Erdoğan’dan mitinglerinde saldırı görüntülerini yayımlamamasını istemediğini çünkü artık yayımlamadığını dile getirdi.

“Cumhurbaşkanından görüntüleri yayımlamayı durdurmasını istediniz mi?” sorusuna Peters, “Hayır, Erdoğan'a böyle bir şey sormadım, sormama gerek olmadığını hissettim çünkü görüntüleri artık yayımlamıyorlar" diye yanıt verdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, Erdoğan’ın Christchurch’teki cami saldırılarının görüntülerini seçim mitinglerinde yayımlamasına ve “Yeni Zelanda hesap sormayacaksa biz sorarız” gibi ifadelerine tepki göstermişti.

Görüntülerin yayımlanmasının “büyük haksızlık” olduğunu dile getiren Peters, Erdoğan’ın ifadelerinin ülke dışında yaşayan Yeni Zelanda vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye attığını söylemişti.

Peters, görüşmede Erdoğan'ın Türkiye'ye gelecek Yeni Zelanda vatandaşlarının “hoşgörü ve sevgiyle karşılanacağına” dair güvence verdiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, Erdoğan’ın cami saldırısına ilişkin Washington Post gazetesinde yayımlanan yazısına atıfta bulunarak Türkiye Cumhurbaşkanının ifadelerindeki yumuşamadan memnuniyet duydukları açıklaması yapmıştı.

