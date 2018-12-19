'Yeni yönetmelikle muhalif akademisyenler tasfiye edilecek'

'Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'e ilişkin açıklamada bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, muhalif akademisyenlerin bu yönetmeliğe dayanılarak tasfiye edilmek istendiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"e ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması talebiyle bir soru önergesi verdi.

"YÖK tarafından bölümlerin eğitim-öğretime başlayabilmesi için asgari bir kadro tanımlanmış, asgari kadronun iki katı da norm kadro olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemeyle OHAL ile akademide kıyım yapan iktidarın, kendi düşünce iklimine uymayan akademisyenleri de tasfiye etmeyi amaçladığı endişesi vardır" diyen Bulut, "Bir başka konu da, profesörlüğe hak kazanmış, doçentlik hakkını kazanan veya doktorasını bitiren öğretim elemanlarının norm kadro fazlalığı yüzünden kadro alamayacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bulut'un Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a yönelttiği sorular şöyle: