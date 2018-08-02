Yeni yapısıyla ilk YAŞ toplandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı Saray'da yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın (YAŞ), FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Ziyaretin ardından şura, Saray'da toplandı.