Yeni vergiler yolda: Her şeye zam, tek seferlik vergi...

Bütçe açığının kontrolden çıktığını belirten Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 1994 yılında olduğu gibi, tek seferlik vergilerin gündeme geleceğini söyledi.

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, ilk 4 ayda, 80.6 milyar liralık yılsonu bütçe açığı hedefinin yüzde 70’ine ulaşıldığını hatırlatarak, bunu kapatmak için kamunun elinde bulunan seçeneklere ilişkin görüşlerini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, vergileri artırmak ve harcamaları kısmak gibi önlemlerin birlikte uygulanmasının siyasi iktidarlar için ciddi oy kaybı anlamına geldiğini belirten Bingöl, bu tür “acı reçete” içeren önlemlerin seçimsiz dönemde uygulamaya konulabileceğine işaret etti.

Bingöl şöyle devam etti:

“23 Haziran’daki seçim sonrası işte tam böyle bir döneme giriyoruz. Bu nedenle Özel İletişim Vergisi, alkollü içki üzerindeki ÖTV’de artış beklemeliyiz. Dronelar, bilgisayar oyunları, tabletler, lüks giyim eşyası gibi mallar ÖTV kapsamına alınabilir. Damga vergisi oran ve maktu tutarlarında artış olabilir. Bir defaya mahsus ek MTV, Gayrimenkul Vergisi. Yine, 5 Nisan 1994 paketinde yer alan türden ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi gibi tek seferlik vergileri görebiliriz.”

Bingöl’e göre kamu harcamalarının azaltılması kapsamında ise emekli ikramiyelerinin taksitle ödenmesi, maaş artışlarının sınırlı kalması, sağlık başta olmak üzere, kamusal hizmetlerin alımında yurttaştan daha fazla katılım bedeli talep edilmesi gibi önlemler gündeme gelebilir.

Bingöl, “3600’ü unutun. Emekli ikramiyeleri de taksitle ödenebilir. Kesinlikle lojman kira bedelleri artırılacak. Vatandaşın sırtındaki yük artacak ama yükün altındakiler yine aynı kalacak. Bu yükü işçi, memur, emekli, ücretli, çiftçi sırtlayacak. Acı reçeteye hazır olun ek vergiler geliyor” dedi.